La sagra dello sfincione, il circo di Nelly Orfei al Forum: gli eventi clou del weekend

Sagre, cinema, musica. Sarà un weekend ricchissimo il penultimo di novembre. Antonio Albanese torna al cinema con "Cetto c'è, senzadubbiamente" e promette di sbancare il botteghino. Intanto a Bagheria va in scena la sagra dello sfincione mentre a Caltavuturo quella dedicata a mele e miele. Ai Cantieri Culturali, per il secondo anno, torna Seeyousound, il festival cinematografico internazionale e unico in Italia a raccontare la musica. Inoltre Iginio Massari sarà a Palermo per "Panettone senza confini". Non mancheranno appuntamenti per bambini, come quelli del festival "Illustramente", o il circo di Nelly Orfei al Forum.

1. Sfincione Fest a Bagheria. Saranno presenti cinque dei panificatori della prima comunità Slow Food di Bagheria selezionati per la preparazione dello sfincione bianco:Carlo Conti, Massimo Scaduto, Maurizio Valenti, Giampiero Pecoraro e Giuseppe Spanò.

2. Cetto C’è, senzadubbiamente. Antonio Albanese torna al cinema. Dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra di Cetto la Qualunque (Antonio Albanese) si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità.

3. Seeyousound Palermo 2019 ai Cantieri Culturali alla Zisa. Per il secondo anno consecutivo torna a Palermo Seeyousound International Music Festival, l’unico festival cinematografico d’Italia che racconta la musica. Da giovedì 21 a sabato 23 novembre ai Cantieri Culturali alla Zisa, al civico 4 di via Paolo Gili, tra il Cinema De Seta, il Ridotto e il Goethe-Institut va in scena la seconda edizione fatta di corti e videoclip, documentari e film sonorizzati, performance e dj-set.

4. Evento "Panettone senza confini" a Palermo. Una manifestazione che si propone di fare conoscere le tante declinazioni del grande lievitato più rappresentativo del nostro Paese, attraverso le interpretazioni di Maestri Pasticceri provenienti da tutt'Italia, coinvolgendo i nomi più illustri del panorama nazionale della pasticceria. A Palermo sarà presente Iginio Massari.

5. Mostra "Body Worlds Vital" all'Albergo delle Povere. L’esposizione originale, ideata dal noto medico tedesco e scienziato Gunther von Hagens, si presenta con un'allestimento di nuova concezione e preparazioni anatomiche recentissime, focalizzato sulla salute, il buon funzionamento del nostro organismo e la prevenzione dale più comuni malattie.

6. Festival "Illustramente" a Palermo. Illustramente è il primo festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia. Fin dalla sua prima edizione (giugno 2012), ha sempre operato per la crescita dell’interesse attorno ai temi della cultura, dell’espressione, del talento e della lettura a partire dall’infanzia.

7. Sagra "Mela, Miele Fest" a Caltavuturo. Una giornata di degustazioni, e di intrattenimento,visite guidate, ma soprattutto una giornata dedicata agli alimenti sani per il nostro benessere.

8. Concerto di Lucy Garsia e Giuseppe Milici al Teatro Santa Cecilia. Ad aprire i battenti dell'attività concertistica Extra Series, due assi vincenti del mondo della musica jazz e soul, Lucy Garsia e Giuseppe Milici che interpreteranno con un tributo, il grande musicista Burt Bacharach.

9. Fiera "Aspettando Natale" a Villa Filippina. La fiera ospiterà, sotto i portici settecenteschi della villa, trenta spazi espositivi dove sarà possibile trovare monili dipinti a mano, ceramiche, sfere artistiche decorate a mano con tessuti pregiati, prodotti in legno, sfere di natale, borse e tanto altro.

10. Presentazione del libro "Una gran voglia di vivere" di Fabio Volo a Sanlorenzo Mercato. Il nuovo libro di Fabio Volo è il racconto di una crisi di coppia e del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla. Un romanzo sincero, diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole contraddizioni dei nostri rapporti.

11. Tour a Casa Florio. Casa Florio, progettata dall’architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l’ultima dimora di Vincenzo Florio III.

12. Escursione a Capo Gallo. La riserva naturale orientata Capo Gallo è la naturale chiusura settentrionale del complesso di monti che delimita la Conca d’Oro. Capo Gallo s’innalza, con una serie di falesie a picco sul mare, a Nord e, con ripidi pendii, a Sud, a chiudere la suggestiva baia di Mondello, così fungendo da contraltare a Monte Pellegrino che si erge più a meridione.

13. Circo Nelly Orfei al Forum. E' la novità assoluta nel panorama circense della Sicilia, uno show di alto livello con artisti internazionali di massima professionalità, quello garantito dal Circo Nelly Orfei della famiglia Martini. Attrazioni da record, che contraddistinguono il grande complesso circense, approdano a Palermo per incantare il caloroso pubblico del capoluogo siciliano.

14. Mostra su Joe Di Maggio a Isola delle Femmine. Nel 105° anniversario della nascita di Joe Di Maggio ecco una mostra fotografica sul più grande giocatore di baseball di tutti i tempi, nato il 25 novembre 1914 a Martinez, una cittadina della California, i cui genitori erano originari di Isola delle Femmine.

15. Proiezione del documentario "Il bambino è il maestro" al cinema Rouge et Noir. Il film racconta il metodo Montessori: un approccio educativo che intende celebrare e nutrire il desiderio di conoscenza di ogni bambino valorizzando lo spirito umano dal punto di vista fisico, sociale, emozionale e cognitivo.

16. Fiera Mediedilizia 2019 alla Fiera del Mediterraneo. Ampi spazi espositivi saranno riservati ad aziende leader del settore, con l’intento di stimolare e favorire l’incontro di piccole, medie e grandi imprese, nonché professionisti del settore: ingegneri, architetti, geometri, geologi, tecnici, imprese edili.

17. Spettacolo "Contro il progresso" al Teatro Libero. Sette sketch raccontano le mostruosità della contemporaneità con un tono leggero e distaccato che affonda le radici nella tradizione surrealista spagnola, in particolare catalana.