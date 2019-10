Oktoberfest alla palermitana e sagra dei funghi, weekend a tutto cibo: gli eventi clou

Circo, sagre, tour. Il fine settimana tra Palermo e provincia sarà all'insegna della diversità. Continuano gli itinerari, le passeggiate, le visite guidate de Le Vie dei Tesori, festival che ai palermitani piace moltissimo. A Ballarò ecco invece le arti da strada, tra saltimbanchi e giocolieri per il Ballarò Buskers. Non mancheranno gli appuntamenti golosi: a Villa Filippina va in scena "Birra & Griglia", mentre a Roccapalumba la sagra del ficodindia e a Castelbuono quella dei funghi. Sono in programma anche concerti, mostre, serate danzanti ed eventi a misura di bambino.

1. Ballarò Buskers 2019. Il volto del quartiere Albergheria di Palermo cambierà pelle e in giro per strade, le viuzze e ben otto piazze si esibiranno oltre cento artisti tra bande, gruppi musicali, cantanti, clown, attori, saltimbanchi, giocolieri, danzatori, artigiani tre performer che invaderanno il millenario mercato storico di Ballarò.

2. Birra & Griglia Fest a Villa Filippina. L’Oktoberfest è la famosa festa che si svolge a settembre (a dispetto del suo nome) e che ogni anno raccoglie a Monaco di Baviera centinaia di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo sin dalla sua prima edizione avvenuta nel 1810. Anche Palermo avrà la sua festa a base di birra e si svolgerà all’interno di Parco Villa Filippina.

3. Funghi Fest a Castelbuono. Tre giorni di degustazioni, musica e spettacolo, e una mostra micologica con un centinaio di esemplari di funghi, che prenderanno il via venerdì 18 ottobre e si concluderanno domenica 20. Ingresso libero.

4. Sagra del ficodindia a Roccapalumba. Il ficodindia da secoli ha trovato proprio nel territorio di Roccapalumba le condizioni favorevoli per crescere in abbondanza e durante l’evento sarà presente in degustazioni, mostre, convegni e attività che ne esalteranno le innumerevoli proprietà salutari.

5. Tour a Villa Trabia. Villa Trabia, nata su un’antica pirrera (una cava di calcarenite), grazie ai viali sinuosi, le siepi e i boschetti, è tra le ville storiche cittadine, quella che presenta caratteri naturalistici più spiccati.

6. Workshop "Django Girls" al Consorzio Arca. Django Girls è una community tecnologica che ha come obiettivo il women empowerment. In particolare il gruppo vuole incoraggiare le donne a sperimentare nell'ambito dello sviluppo web.

7. Tour alla Torre di San Nicolò. Con le visite assistite alla Torre fino alla terrazza sarà possibile ammirare il panorama notturno sul centro storico, la vista più bella di Palermo nella meraviglia dell'arte di strada e del quartiere storico in festa.

8. Mostra e concerto "Le mani nel jazz" al Real Teatro Santa Cecilia. Un evento che ha come obiettivo quello di avvicinare il pubblico amante dell’arte visiva alla musica, e allo stesso tempo far ammirare le opere d’arte agli gli appassionati del jazz.

(Nella foto fungo da record trovato nelle campagne di Montemaggiore Belsito da Maurizio Madonia e Giuseppe Mesi)

9. Opera Chaotique alla Fabbrica 102. Si tratta dunque di uno spettacolo unico, variegato e imperdibile che regalerà sicuramente emozioni, divertimento e riflessioni.

10. Progetto "Beyond the Sud" al Teatro Libero. Due produzioni in prima a Palermo che sono l’esito conclusivo di due residenze di creazione che hanno coinvolto drammaturghi e registi italiani, argentini, brasiliani.

11. Spettacolo "6 personaggi in cerca d'amore" al Teatro Ditirammu. Questo spettacolo porta in scena 6 personaggi creati da Antonio Pandolfo, che si ritrovano all’interno di un gruppo di sostegno, coinvolti in una dinamica di cerchio nella quale ci si confronta, si discute e ci si espone su argomenti che, per i partecipanti, sono cause di sofferenza.

12. Angry Birds 3D Live Game al Forum. L’appuntamento col videogioco è in piazza Fashion dove sarà allestita un’area dedicata che accoglierà il pubblico all’interno di un luogo interattivo, ricco di sorprese, colorato e tecnologico.

13. Giornata europea contro la tratta a Palermo. In occasione della 13esima Giornata europea contro la Tratta un fitto programma di approfondimenti sul tema “human trafficking” con seminari, incontri, dibattiti e momenti di comunità che coinvolgeranno esperti e professionisti del settore.

14. Escursione sulle Madonie. L'escursione lungo il sentiero permetterà di immergersi in un ambiente particolare, assolutamente unico per peculiarità geologiche; se si è fortunati, è possibile incontrare animali selvatici.