Ai Cantieri Culturali si beve vino, al Biondo la storia di Gheddafi: gli eventi clou del weekend

Un fine settimana che inizia di venerdì 17 ma promette di stupire pure i più superstiziosi. Ai Cantieri Culturali alla Zisa va in scena la terza edizione di Not, la rassegna dedicata ai vini franchi. Sul palco del Biondo, invece, uno spettacolo sull'ultimo giorno di vita vissuto da Gheddafi, lo storico rais algerino. Non mancheranno appuntamenti per gli amanti della musica - come il concerto di Nek al Golden - e delle passeggiate - come l'escursione al bosco della Pizzuta a Piana degli Albanesi o al Cassaro, la più antica strada di Palermo -. Non mancheranno neppure gli appuntamenti per bambini: tra tutti lo spettacolo di Pinocchio al museo delle marionette Pasqualino.

1. Not, rassegna dei vini franchi ai Cantieri Culturali alla Zisa. Contesualmente ai banchi di assaggio, con oltre cento produttori provenienti da tutta Italia e dall’estero, si terranno seminari, incontri e laboratori di degustazione negli ambienti del Cre.Zi.Plus.

2. Spettacolo "L'ultima notte del Rais" al Teatro Biondo. Yasmina Khadra, pseudonimo di Mohammed Moulessehoul, ex ufficiale dell’esercito algerino, ci porta nel cuore dell’ultima giornata vissuta da Gheddafi, descrivendo il viaggio senza ritorno di un uomo solo, un’anima corrotta, perduta nel labirinto del potere.

3. Concerto di Nek al Teatro Golden. Più di due ore di concerto per circa 30 brani in scaletta, che spaziano dalle intramontabili hit come “Laura non c’è” e “Se io non avessi te” ai brani contenuti nell’ultimo album di inediti, “Il mio gioco preferito - parte prima”.

4. Escursione al bosco della Pizzuta a Piana degli Albanesi. Nell'ambito della riserva sono presenti due cavità, grotte di notevole valenza geologica e naturalistica, la Grotta del Garrone, e lo Zubbione, quest'ultima una delle grotte più suggestive e profonde di Sicilia.

5. Itinerario "U cassaru, la strada più antica di Palermo". Un evento che coniuga lo sport alla cultura al divertimento. Un modo per ri-scoprire la città sotto un nuovo punto di vista. Si potrà partecipare a un'esperienza unica nel suo genere praticando contestualmente la disciplina del Nordic Walking.

6. Tour "Palermo ebraica retour". Una passeggiata dedicata alla cultura ebraica a Palermo in prossimità della ricorrenza della Giornata della Memoria con un itinerario nel centro storico della città ricco di suggestioni, immagini e siti nascosti.

7. Concerto di Jerusa Barros al Real Teatro Santa Cecilia. Sul palco la Brass Youth Jazz Orchestra diretta dal Maestro Domenico Riina, l’artista Jerusa Barros, vocalist nata a Sal, una delle isole capoverdiane e come ospite speciale il fisarmonicista ericino Pietro Adragna.

8. Assemblea "Palermo città merce?" al Circolo Arci Stato Brado. Come il fenomeno della turistificazione sta travolgendo la città? Un incontro che proverà a mettere insieme tutte e tutti coloro che sentono la necessità di parlare di queste modifiche urbane che stanno cambiando la vita di tutti i palermitani e tutte le palermitane.

9. Spettacolo "Pinocchio" al Museo Pasqualino. Capolavoro della letteratura per ragazzi, romanzo di formazione ma anche racconto fantastico, che i celebri artisti adattano a una versione per pupi catanesi, e con una nuova riscrittura.

10. Tour a Palazzo Zingone Trabia. Visite guidate tra gli idilliaci paesaggi neoclassici e la leggiadria delle raffigurazioni, dallo scenografico piano nobile, fino all’alcova, caratterizzata da combinazioni di tratti geometrici e caratteri arabi, che narrano le influenze della cultura esotica di Palermo.

11. Incontro con Ramin Bahrami da Flaccovio. Ha sempre dichiarato un amore appassionato per Bach, a cui ha già dedicato tre libri, oltre ad un immenso repertorio di incisioni. Ma questa volta Ramin Bahrami ha deciso di dedicarsi a Beethoven.

12. Festa "a ballu" alla Casa della Cooperazione. Il trio Le Matrioske, presente a Palermo dal 2011, propone un repertorio da ballo che spazia da antiche ed effervescenti sale da ballo siciliane al bal folk europeo tinto di sonorità e ritmi attuali creati da eclettici musicisti.

13. Spettacolo "Fiato di mamma" al Teatro alla Guilla. Lo spettacolo racconta il confronto tra malattia e accudimento, tra vita e morte in quel confine sottile in cui non è più chiaro chi soffra e chi no. Ormai molte persone anziane sono costrette a letto da malattie neurodegenerative e il ruolo delle famiglie diventa sempre più centrale.

14. Concerto di Ginevra Gilli e Salvo Bolone alla Fabbrica 102. Ad alternarsi alla musica vi saranno brevi performance di Pole Dance che scioglieranno muscoli e anima dando spazio anche alla musica del corpo.

15. Musical "Romeo e Giulietta" al Gran Teatro Tenta. Una tragedia senza tempo, nonché una delle storie d’amore più popolari al mondo. Scritta magistralmente da William Shakespeare, è tra le opere più famose e rappresentate.

16. Mostra "Aprite i portraits" all'Archivio Storico Comunale. I ritratti realizzati da Marco Fato Maiorana, fotografo trapanese di stanza a Palermo, mostrano la gente comune del capoluogo siciliano al fine di valorizzarne la feconda varietà di fisionomie e sguardi, forme espressive di differenti origini etniche, condizioni sociali, orientamenti ideologici e culturali.