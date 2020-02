Educarnival sfila in centro, al Castello si fa il brunch: gli eventi clou del weekend

Prima festeggiate San Valentino, poi vi dedicate a tutti gli altri appuntamenti che la città vi offre. Archiviata la cena romantica della festa degli innamorati (ma anche tutti gli altri eventi per festeggiare il 14 febbraio), a Palermo c'è tanto altro da fare. In centro storico parte Educarnival, la grande manifestazione nata per rilanciare il Carnevale. Intanto, complice il bel tempo, sono tanti i tour e le visite guidate organizzate: tra tutti quella al Castello di San Marco a Santa Flavia, con brunch incluso. Al Golden un concerto speciale con le musiche del Padrino, mentre a Villa Filippina è tempo di Darwin Day.

1. "Educarnival". Una manifestazione nata per rilanciare il Carnevale nel capoluogo siciliano e per permettere agli studenti di esprimere la loro creatività, in un progetto educativo e didattico, con una competizione sana, e per restituire alla città la gioia di vivere il Carnevale, assistendo alle varie iniziative e alla sfilata clou.

2. Visita e brunch al Castello di San Marco a Santa Flavia. Una visita ad un castello privato ma ancora abitato dagli eredi dei Principi di Mirto e Conti di San Marco. La famiglia aprirà le sue porte per accogliere eccezionalmente un limitato gruppo di visitatori che potrà terminare l'esperienza con il “brunch” servito nelle antiche scuderie.

3. Concerto "The Godfather" al Teatro Golden. Le colonne sonore scritte da Nino Rota per la trilogia de “Il Padrino” diretta da Francis Ford Coppola saranno riproposte al Teatro Golden interamente dal vivo dai 32 musicisti dell'orchestra Florulli, diretta dal maestro Lidio Florulli, con la voce solista di Noemi Amico, mentre sullo schermo verranno proiettati estratti dei 3 film della saga.

4. Tour a Palazzo Drago. Le visite si svolgeranno lungo i suoi magnifici saloni, gli splendidi affreschi e gli arredi, esempi pregevoli degli usi della nobiltà siciliana. Palazzo Drago dispiega la leggiadria dei cieli settecenteschi, la magnificenza dei decori baroccheggianti, l’intensità dei colori della seconda metà del 1800 nella Palermo felicissima che i grandi viaggiatori hanno ammirato.

5. Spettacolo "Storia di un oblio" al Teatro Biondo. Lo spettacolo racconta la terribile storia, realmente accaduta, di un giovane uomo pestato a sangue dai vigilantes in un supermercato, all’interno di un grande centro commerciale di una città francese, per aver rubato una lattina di birra.

6. Darwin Day a Villa Fillippina. I giovanissimi saranno coinvolti in laboratori gratuiti di educazione ambientale che li aiuteranno a capire come “cominciare col piede giusto”, mentre le curiosità più mature potranno discuterne con accademici, ricercatori e clinici.

7. Presentazione del libro "Siamo Palermo" al Museo Mandralisca. Un viaggio firmato da Simonetta Agnello Hornby e Mimmo Cuticchio per raccontare Palermo, che ognuno fa a modo proprio, una narrazione che si tinge di ricordi, interpretazioni, desideri. La Palermo di un tempo e quella dei giorni nostri, le sfide, le trasformazioni.

8. Tour a Palazzo Lanza Tomasi. Il palazzo, databile alla seconda metà del 1600, faceva parte della costruzione sovrastante la cinta muraria fortificata sul fronte mare di Palermo. Nel 1849 venne acquistato dal Principe Giulio Fabrizio di Lampedusa, brillante studioso ed astronomo dilettante, nonché principale ispiratore del pronipote Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che lo rese protagonista del suo capolavoro "Il Gattopardo".

9. Escursione alla spiaggia della Crocicchia di Ficarazzi. L'iniziativa prende spunto dal ritrovamento in spiaggia di una tartaruga marina Caretta Caretta arenata e morta per aver ingoiato ami di palangaro e plastiche che scambia per meduse, di cui si ciba.

10. Presentazione del libro "Paesi fantasma" a Casa Professa. Un viaggio tra i più bei borghi d’Italia che accende i riflettori su oltre 20 borghi fantasma, deserti e abbandonati, di cui sei di questi si trovano proprio nel territorio siciliano, come Poggioreale e Borgo Schirò.

11. Festa a ballo alla Casa della Cooperazione. Il trio Le Matrioske, presente a Palermo dal 2011, propone un repertorio da ballo che spazia da antiche ed effervescenti sale da ballo siciliane al bal folk europeo tinto di sonorità e ritmi attuali creati da eclettici musicisti.

12. Concerto degli Amici della Musica a Cefalù. S'inizia con il Trio Masdan. La formazione unisce strumenti appartenenti a categorie e famiglie assai differenti tra loro, in particolare archi e legni, ma l’unione dei timbri crea un’armonia dalla bellezza ed omogeneità quasi inaspettate; la brillantezza del violino e la versatilità dei sassofoni danno vita ad un impasto sonoro in cui è difficile distinguere la diversa natura dei singoli strumenti.

13. Mostra "Polifonie d'arte" a Palazzo Comitini. In mostra numerosi pianoforti antichi (XVIII-XIX sec.), anche di fattura palermitana, assieme ad editoria e sgabelli d'epoca, ma anche abiti originali dell' '800, questi ultimi messi gentilmente a disposizione dalla "Collezione Gabriele Arezzo di Trifiletti. Tre secoli di moda".

14. Spettacolo "I Carnevale degli animali" al Teatro Libero. Attraverso la semplicità del linguaggio di una favola, appositamente creata per fare da filo conduttore ai brani di Saint-Saëns, vengono esplorati i vizi e le virtù degli uomini mediante morali e "antimorali".