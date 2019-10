Cinema in piazza, Gluten Free Festival e Targa Florio: gli eventi clou del weekend

Cinema, street food (ma senza glutine), auto da corsa. Un weekend ricco il prossimo che vede il debutto in alcune delle piazze del centro storico di Cinema City, l'iniziativa che porta i film gratuitamente sotto le stelle. A Sanlorenzo Mercato è tempo di gluten free con un festival dedicato alle specialità più ghiotte della cucina nostrana ma in versione "speciale". Intanto ecco una nuova edizione della Targa Florio e un nuovo appuntamento con Le Vie dei Tesori che, solo nel primo weekend, ha già fatto registrare il tutto esaurito. Appuntamento anche con il festival Caravaggio50 e le giornate Fai d'autunno.

1. Cinema City a Palermo. Esordisce la prima edizione di un progetto che porta il cinema nei luoghi chiave del centro storico - piazza San Giacomo alla Marina, piazza Casa Professa e piazza Bellini - con una rassegna ispirata alle serate romane del Cinema America e a quelle bolognesi del Cinema Ritrovato.

2. Gluten Free Festival a Sanlorenzo Mercato. Tre giorni dedicati alle specialità più ghiotte della cucina nostrana, rigorosamente in versione gluten free, per un intero weekend senza glutine ma con tanto gusto.

3. Targa Florio. Tre tappe, più una. Un viaggio retrospettivo nella Sicilia dei motori, quella di Vincenzo Florio e di quanti oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

4. Le Vie dei Tesori. Visite teatralizzate in costume, tour in un quartiere che rinasce con l’arte, concerti preziosi. Apriranno le porte sia Prefettura che la Banca d’Italia, e sarà una delle poche occasioni possibili per visitare le sorgenti da cui si trae l’acqua che arriva in città.

5. Festival Caravaggio50. Caravaggio50 ha molte anime: si parlerà della Natività analizzandola dal punto di vista scientifico, si farà il punto sulle indagini, verranno proposte mostre a corredo, proiezioni, documentari.

6. Giornate Fai d'autunno a Palermo. Due giorni per sfidare la capacità di stupirsi e cogliere lo splendore del territorio che ci circonda, invitando cittadini e turisti alla scoperta di 2 luoghi di Palermo, selezionati perché speciali, curiosi, originali o bellissimi (Monte di Pietà e Banca d'Italia).

7. Musical "La vera storia di Peter Pan" al Teatro Orione. Peter e la sua vivace fatina, Campanellino, irrompono una notte nella casa dei Darling e, con una spolverata di polvere di fata, iniziano insieme a loro un viaggio magico attraverso verso l'isola che non c'è.

8. Cena africana al Cre.Zi.Plus. Di ritorno dal Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, Mamma Africa - al secolo Abibata Konate - è pronta a dare vita a un evento dedicato ai bambini del Burkina Faso.

9. Autunno al Bellini. Circondati dalle memorie del teatro più antico di Palermo, avrà luogo la visita teatralizzata. Per l'occasione il recital “Il contrabbasso parlante” per solo contrabbasso, voce e racconti immaginari, con Lelio Giannetto.

10. Appuntamenti alla Fabbrica 102. L’orso ‘nnammuratoè un libro di poesie, ma è anche un CD. Il libro-disco è composto da 64 poesie, 14 delle quali divenute canzoni, musicate, cantate e suonate da Gnut insieme ai musicisti della sua band.

11. Spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate" al Teatro Libero. Sul palcoscenico Giada Costa, Vincenzo Costanzo, Marta Lunetta, Silvia Scuderi e Giuseppe Vigneri e gli allievi Gianmarco Amato, Giuseppe Mangano e Alessandro Quartararo.

12. Dintorni, luoghi circostanti per l'arte. Il tema scelto per questa prima edizione è l'Isola, che verrà declinato nelle sue diverse varianti da 9 curatori siciliani, attraverso la pittura, la scultura, la fotografia e non solo, in diversi 'spazi non convenzionali' individuati all'interno del quartiere Kalsa.