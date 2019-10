Dalla Zagara d'autunno al tour alla scoperta della Favorita: gli eventi clou del weekend

Fine settimana di scoperta, piante e un po' di eros. Ancora un weekend in compagnia de Le Vie dei Tesori con tour inediti all'interno di palazzi e oratori poco sconosciuti (ma non solo). Intanto all'Orto Botanico va in scena una nuova edizione di Zagara d'autunno, l'appuntamento dedicato al verde e al giardinaggio che raccoglie ogni volta migliaia di appassionati. A Bagheria inaugura la mostra dell'eros, un'esposizione a tratti provocante dedicata all'hard, con un omaggio speciale ai film di Moana Pozzi. Non mancheranno i concerti, le mostre, gli appuntamenti per bambini e gli spettacoli teatrali.

1. Le Vie dei Tesori a Palermo. Aprono le porte siti inediti, palazzi sontuosi, oratori delicati che ospitano visite teatralizzate e concerti ottocenteschi; si prenotano luoghi dove si entra in pochi; si partecipa a “esperienze” sensoriali che lasciano il segno.

2. Zagara d'autunno all'Orto Botanico. L’evento, previsto nell’ultimo week end di ottobre, dalla mattina di venerdì 25 al pomeriggio di domenica 27, è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di cultura verde e giardinaggio che affollano i viali di via Lincoln.

3. Mostra dell'eros alla Galleria Piero Montana. Una mostra provocante in senso anti moralistico e borghese, che mira invece anche alla più intima e libera espressione della sensibilità erotica ed artistica. Una sensibilità a fior di pelle che trasuda da tutte le opere in mostra.

4. Tour al Parco della Favorita. Una passeggiata pensata per chi ha voglia di scoprire quante varietà naturalistiche arricchiscono uno dei parchi urbani più grandi del mondo: la Favorita. Una camminata nel verde condotta da esperti all'interno della Riserva Naturale.

5. Recital di Anne Sofie von Otter al Teatro Massimo. È la prima volta a Palermo per il mezzosoprano svedese dalla carriera più che trentennale, che l’ha vista collaborare con i più grandi artisti.

6. Mostra "Lusso, prestigio, politica e guerra nella Sicilia del Trecento" allo Steri. La scelta del luogo è oltremodo significativa non solo perché attuale sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, ma perché dimora sontuosa e prestigiosa di Manfredi [III] Chiaromonte, conte di Modica e Signore di Palermo e Agrigento, esponente di una delle quattro famiglie vicarie della regina Maria di Sicilia.

7. Spettacolo "Esodo" al Teatro Biondo. Esodo è frutto di un lungo lavoro che Emma Dante ha condotto con i suoi collaboratori e con gli allievi attori della Scuola del Biondo. Si tratta di una riscrittura del mito di Edipo in chiave contemporanea, che parla di noi, del bisogno di confrontarsi con l’altro e di accogliere le differenze, in nome di un’origine e di un destino comune.

8. Tour a Cefalù e Gibilmanna per la terza età. Il programma prevede la passeggiata per il centrale corso Ruggero e per le vie del quartiere ebraico della Giudecca e le visite al piccolo molo dei pescatori, a Porta Pescara, al Lavatoio Medievale, sito di origine araba, e non mancherà la tappa al Duomo.

9. Spettacolo "Arriverà la regina" al Teatro Sant'Eugenio. In scena gli attori Antonella Scalici, Luciano Sabatino, Germana Nicolosi, Adriana Siino e Carlo Teresi. Le scenografie sono di Valentina Conigliaro.

10. Presentazione del libro "Bellini nella musica delle carrozze" al Teatro Bellini. Verrà presentato Bellini nella musica delle carrozze di Lina Maria Ugolini, l’ultimo romanzo di Edizioni Kalós. Il volume racconta gli affetti, la formazione artistica, gli amori, i viaggi, le amicizie e le opere del grande compositore siciliano dagli occhi azzurri.

11. Rassegna "Verba Manent" al Teatro del Baglio di Villafrati. Un appuntamento, quello di domenica prossima, che consentirà di fare la conoscenza delle compagnie e degli operatori nel campo del teatro laboratorio.

12. Visite teatralizzate al Bellini. Gaetano Donizzetti nell’Ottocento fu direttore artistico del teatro di piazza Bellini, quindi si è scelto di portare i visitatori alla scoperta del teatro raccontando dalla sua nascita fino ai giorni nostri sottolineando il momento in cui Donizzetti fu a Palermo grazie ad una pillola di "L'Elisir D'amore".

13. Escursione a Piano Cervi. Il paesaggio che si domina al termine del percorso offre una visione ampia di questa zona delle Madonie, della peculiarità del territorio e della sua vegetazione.

14. Festa della zucca rossa a Sanlorenzo Mercato. Si va dalle pappardelle con crema di zucca, salsiccia e caciocavallo e le lasagne con zucca, speck e cacio del Pastificio passando per gli involtini alla zucca della Macelleria, gli involtini di pesce spada e zucca, il filetto di branzino con vellutata di zucca e, per pranzo, la pasta con tonno e zucca della Pescheria.

15. Spettacolo "Trasmigrazione di fermenti d’amore" al Teatro Libero. Lo spettacolo di teatro-danza polacco del Dada von Bzdülöw Theatre, compagnia fondata da Leszek Bzdyl, che dirige lo spettacolo, e da Katarzyna Chmielewska, coreografa e danzatrice. Al centro della scena l’amore.

16. Festa di riapertura della Casa della Cooperazione. Il centro culturale e Circolo Arci, sito proprio di fronte il porticciolo di Sant'Erasmo, ospiterà aperitivi dai sapori internazionali, show cooking, degustazioni di prodotti tipici locali ed eccellenze sicule.