Wedding night a Carini: aperitivo dedicato ai futuri sposi

Una serata dedicata ai futuri sposi. Per aiutarvi a rendere il vostro matrimonio indimenticabile e perfetto in ogni suo aspetto. Durante questo percorso avrete la possibilità di conoscere idee, tendenze e novità proposte da vari professionisti del settore (come catering, fotografo, abiti da sposa, floral designer, make up, hair styling, noleggio auto...), per darvi un assaggio di quello che potreste volere e avere per il giorno più importante della vostra vita. Ingresso gratuito.