Wine Factor, a Sanlorenzo Mercato la semifinale del talent sul mondo del vino

Tutto è pronto per la prima delle due semifinali di Wine Factor, il talent del Mercato dedicato al mondo del vino. Mercoledì 23 gennaio, a partire dalle 19, tocca alla cantina Baglio di Pianetto, realtà produttiva con una produzione totalmente biologica, attiva anche sul versante dell’ospitalità e dell’enoturismo. Ospite e giurato della cantina, il responsabile dell’enoturismo e sommelier della cantina Alessandro Scordato che porta in degustazione tre prestigiosi vini.

Spazio anche a una “gara nella gara”: ogni semifinale è l’occasione per una gara in parallelo con 5 concorrenti, due dei quali ripescati dagli scontri diretti, che si sfidano tra quiz, prove di servizio e di degustazione per aggiudicarsi una magnum di Colomba Bianca, cantina sponsor dell’evento. Fattore W come Wine. È il requisito alla base di W-Factor, il nuovo gioco-talent di Sanlorenzo Mercato dedicato proprio al mondo del vino, partito il 14 novembre, tra giochi, incontri con produttori ed esperti, lezioni di enologia, degustazioni e aperitivi speciali, sotto la conduzione della giornalista e prima Executive Wine Master in Sicilia, Maria Antonietta Pioppo insieme ad ospiti di prestigio da tutto il mondo del vino siciliano.

Sette incontri con altrettante cantine siciliane, venti appassionati candidati non professionisti selezionati dal Mercato, una giuria di esperti per ogni incontro e quattro prove tra il serio e il faceto per testare le proprie abilità, imparare a conoscere e distinguere vitigni e vini, scoprire come degustarli, comprenderne le tecniche di lavorazione e affinamento, ma anche mettere alla prova le proprie conoscenze, in un confronto aperto e diretto con esperti e produttori.

Ad ogni incontro, 5 concorrenti si sfideranno in quiz sul mondo del vino, semplici prove di servizio e stuzzicanti test d’assaggio, per tentare di aggiudicarsi oltre 50 litri di vino nei vari incontri, oltre a premi prestigiosi come bottiglie da collezione ed esperienze enoturistiche. Tra i premi, anche il libro di Elisabetta Musso, professionista dell’hub Digital Makers, “Leggete e bevetene tutti. Guida irriverente per allegri bevitori” edito da Dario Flaccovio.

Contemporaneamente il pubblico può partecipare all’evento con uno speciale ticket aperitivo da 7 euro che consente di assistere all’incontro, interagire con i protagonisti e assaggiare tutti i vini in degustazione accompagnandoli con stuzzichini dalle botteghe del Mercato. Un modo per coniugare la divulgazione sul bere consapevole con il racconto di cantine ed etichette che rendono grande il settore vitivinicolo siciliano e rappresentano l’eccellenza del territorio regionale in tutto il mondo. Tra i prossimi ospiti, il calendario prevede Gorghi Tondi il 6 febbraio e Donnafugata il 20 febbraio.

La giuria, presieduta da Maria Antonietta Pioppo, si avvale del supporto di una rappresentanza del Master “Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo” (MASV), dell’Università degli Studi di Palermo, già arrivato alla sua quattordicesima edizione, con circa 150 corsisti e riferimento per la formazione di figure specializzate nella gestione delle funzioni economico-aziendali delle aziende del settore. Quali componenti della giuria, si avvicenderanno anche i giornalisti specializzati insieme ad altri esperti di settore, impegnati a decretare di volta in volta, in modo divertente ma puntuale, il punteggio dei concorrenti.