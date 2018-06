Vokalist pop star show: le canzoni del momento sul palco del Teatro Franco Zappalà

L'Associazione Culturale Umami presenta “Vokalist 2018 - 1a edizione”. Un evento unico in Sicilia. 15 cantanti, 60 ballerini ed acrobati daranno vita ad un grande live show per far conoscere i talenti pop della città. A fare da cornice a questo grande evento il Teatro Franco Zappalà a Palermo.

L’evento nasce dall'idea di Elisa Smeriglio e Vincenzo Biondo, due professionisti di rilievo che hanno partecipato ad X Factor nel 2008. Dopo l’importante esperienza nel talent più famoso d’Italia, hanno deciso di mettere a disposizione le loro professionalità fondando la “ Vokalmusik ”, accademia di musica ed arti. "L'obiettivo è valorizzare il cantante pop a 360 gradi. Oggi, infatti, i concerti sono molto più complessi e completi rispetto a tanti anni fa - affermano gli ideatori -. Sono dei veri e propri show musicali in cui le star si esibiscono con un grande supporto coreografico, scenografie ed effetti speciali, luci e costumi che trasformano il concerto in un live show!". Un grande spettacolo che si pone l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale. Una ricca scaletta che spazierà da Rita Ora ad Ariana Grande, passando da Justin Timberlake e Beyoncè. A presentare lo show Eliana Chiavetta, volto noto della tv e dello spettacolo. La parte visual sarà affidata a professionisti che realizzeranno un video della serata che sottolineerà l’importanza di queste arti e le professionalità presenti nel territorio.