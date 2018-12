Voci dal silenzio, il documentario sull'esperienza eremitica arriva a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Voci dal silenzio, il documentario sull'esperienza eremitica in Italia, arriva a Palermo, venerdì 11 gennaio (h.21.00) al Cinema De Seta, presso i Cantieri Culturali alla Zisa. Per l'occasione saranno presenti in sala i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita che presenteranno l'opera e interverranno al termine della proiezione per un dibattito finale.

VOCI DAL SILENZIO

"Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l'esperienza eremitica. Storie di uomini e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso intimo e solitario" A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, Voci dal Silenzio sviluppa un discorso corale sull’esperienza ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino. Vincitore della call "Life" promossa da Infinity e recentemente premiato al Concorso Vittorio De Seta, Voci dal Silenzio in pochi mesi è già entrato a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi festival, nazionali e internazionali, tra cui il CinemAmbiente di Torino, il Festival International de Cinéma et mémoire Commune in Marocco, il Branson International Film Festival in Missouri, il Diorama International Film Festival in India e la Mostra del Cinema Documentario Etnografico di Monselice. L'incontro di Palermo è inserito all'interno di una programmazione più ampia: un ciclo d'incontri e proiezioni in Italia, avviato lo scorso 10 settembre, che sta registrando una straordinaria affluenza di pubblico e sold-out in molte città. Prodotto da Joshua Wahlen e Alessandro Seidita. In coproduzione con Arte Senza Fine. In collaborazione con Film Commission Torino Piemonte. Con il sostegno di Infinity e Produzioni Dal Basso Media Partner: Italia Che Cambia - Terra Nuova Edizioni Regia, fotografia e montaggio: Joshua Wahlen e Alessandro Seidita