Loggiato San Bartolomeno, la foresta "pop" di Zhang Hongmei per l'evento inaugurale

Dopo sei anni di chiusura, martedì 14 maggio alle 18 la Fondazione Sant’Elia riconsegnerà alla città il Loggiato San Bartolomeo. La riapertura è stata resa possibile grazie all’aiuto di numerosi mecenati e aziende private che hanno contribuito con interventi di restauro, ripristino, pulizia, illuminazione. Ma c’è ancora molto da fare: per questo motivo, su iniziativa della Settimana delle Culture, il giorno della riapertura sarà avviata una campagna di crowdfunding che comprende l’ingresso all’inaugurazione della mostra - a cantiere aperto - “Human Condition”.

Martedì 14 maggio alle 18 l’inaugurazione della mostra - a cantiere aperto - “Human Condition”, curata da Giacomo Fanale e da Vincenzo Sanfo, ed inserita nel circuito della Settimana delle Culture, con il patrocinio del Comune di Palermo, della Città Metropolitana, Fondazione Sant’Elia, Diffusione Italia e ArionteArtecontemporanea di Catania. “Human Condition” presenta opere di Zhang Hongmei,che cercano un confronto tra temi classici - i famosi guerrieri di terracotta - e una rilettura contemporanea, colorata, irridente, magari mitigata da tessuti, pezze, brandelli. Molto apprezzata nel suo Paese, Zhang Hongmei si è fatta conoscere all’estero per la sua estrema versatilità.

Al Loggiato San Bartolomeo viene montata un'inedita installazione, una foresta di 48 alberi dalle cortecce colorate e fluo. Un inno alla vita, alla forza millenaria della Natura. Zhang Hongmei è in arrivo dalla Biennale di Venezia dove espone per la seconda volta - con gli altri 15 artisti cinesi attualmente in mostra a Fondazione Sant'Elia per "China Art Now" - nel Padiglione di San Marino. Sarà presente all'inaugurazione. Dopo l'apertura, le due mostre potranno essere visitate - fino al 30 giugno - con un biglietto cumulativo di 10 euro.