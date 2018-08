Palermo sotterranea, visite guidate alla catacomba di Porta d’Ossuna

Domenica 19 agosto dalle 16 alle 20 ArcheOfficina organizza visite guidate all’interno della catacomba di Porta d'Ossuna, il grande monumento sotterraneo tra storia, archeologia e antiche leggende.

In estate continuano le visite guidate alla catacomba di Porta d’Ossuna, uno dei più importanti monumenti della Palermo Sotterranea, un dedalo di cunicoli e gallerie in pieno centro, luogo di sepoltura delle prime comunità cristiane e leggendario luogo di ritrovo della setta dei Beati Paoli. Vasto cimitero paleocristiano sotterraneo, datato al IV secolo d.C., luogo di sepoltura e rituali funerari delle prime comunità cristiane della Panormus romana, sede di miti e leggende famosissime, prima tra tutte quella dei Beati Paoli che usarono la catacomba come passaggio segreto.



Lasciatevi guidare dagli archeologi che faranno visitare il grande monumento sotterraneo in una visita guidata tra storia, archeologia e leggenda. Ticket: €5 adulti | €3,50 (ragazzi under 15, universitari) | gratis (bambini fino a 5 anni). Contatti e prenotazioni:3279849519 – 3208361431 – info@archeofficina.com.