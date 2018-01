Palermo dall'alto è più bella, visite alla torre medievale di San Nicolò

Il 6 e il 7 gennaio: aperture straordinarie festive della Torre medievale di San Nicolò per il panorama più bello di Palermo. Dalle ore 10.30 alle 14.30, ticket 2,50 euro. Turni disponibili: 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 e 13.30.

Attaccata alla chiesa sorge una slanciata costruzione quadrangolare con conci ben squadrati, si tratta della trecentesca torre civica facente parte del sistema difensivo della città. Fatta edificare dalla universitas palermitana per difendere le mura del “Cassaro”, non faceva parte delle strutture della chiesa ma risultava svincolata ed isolata. “Torre d’eccellenza”, forse la più alta di Palermo, perduto il significato di difesa, se ne volle ingentilire e perdere il suo austero aspetto, applicandole al secondo livello delle bifore arricchite da una cornice d’intarsi. La torre, articolata in quattro livelli, è stata edificata con pietrame a grossi conci, utilizzando massi tufacei squadrati, che le conferiscono una linea rigorosa ed severa.