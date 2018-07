Papa Francesco in visita a Palermo, incontri e messe: il programma della giornata

Visita del Santo Padre a Palermo. Il 15 settembre 2018, Papa Francesco è a Palermo in occasione del XXV anniversario del martirio di Pino Puglisi, beato sacerdote.

Dopo il primo momento a Piazza Armerina, dove Papa Francesco si recherà, alle 9, per incontrare i fedeli, in piazza Falcone e Borsellino, si trasferirà a Palermo in elicottero. Alle 11.45 presiederà l’Eucarestia al Foro Italico. Poi, il pranzo nella missione “Speranza e carità” fondata dal missionario laico Biagio Conte. “Un gesto che - sostiene l’arcivescovo monsignor Corrado Lorefice - rivela quanto il Santo Padre parli con i segni che compie. In forma privata poi si recherà nei luoghi del martirio di don Puglisi, a Brancaccio. Quindi, andrà nella Parrocchia dove don Pino ha esercitato il suo ministero sacerdotale a “San Gaetano - Maria del divino amore” e nel luogo in cui fu ucciso, in piazza Anita Garibaldi.

“È chiaro che chi riesce a dare la vita per altri, anche se non ha la stessa Fede cristiana, fa parte dell’opera salvifica che ha il suo compimento nella Pasqua di Gesù - ha aggiunto l’Arcivescovo - è un venire a riconoscere anche tutti i martiri della giustizia. È il segno di un Papa che ci ricorda che la Chiesa deve annunciare il Vangelo. Francesco va a toccare tutti i luoghi in cui la vita rischia di non potersi esprimere in tutta la sua bellezza e dignità, dove c’è povertà e sopraffazione delle forze del male”. Ricordando il sacrificio del sacerdote ucciso dalla mafia, l’Arcivescovo ha detto che è morto come testimone di Cristo. E questo la Chiesa lo ha riconosciuto con la sua beatificazione.

Come detto Papa Francesco condividerà il pranzo con alcuni fratelli poveri, migranti, ospiti della missione “Speranza e Carità”, nonché di un gruppo di carcerati e della “Casa dei giovani”, fondata da don Salvatore Lo Bue. “Sapere che il Papa passerà dalla missione è una delle cose più belle, nessuno se l’aspettava. Poterlo servire, anche se sarà lui a servire noi, è la gioia più grande”. Lo ha detto don Pino Vitrano, primo collaboratore di Biagio Conte il quale ipotizzando un menu per il pranzo, anticipa: “Prepareremo lenticchie e pane con l’olio”.

Il Santo Padre in visita a Palermo