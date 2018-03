Visita a Palazzo De Gregorio

La Sicily Emotional Tour organizza domenica 18 marzo alle ore 16.30 una visita al Palazzo de Gregorio, palazzo nobiliare sorto nei pressi dell’area portuale di Palermo, nella zona del cinquecentesco Molo Nuovo. A metà del XVI secolo erano stati costruiti, a ridosso del Molo, piccole abitazioni e magazzini. Ferdinando Maria Tomasi di Lampedusa a metà del Settecento (1748) acquistò e unificò i vari edifici rendendo il palazzo una fastosa dimora nobiliare. Nel 1792 la dimora, che godeva di una splendida posizione con vista panoramica sul golfo di Palermo, venne acquistata dalla famiglia de Gregorio, attuali proprietari del palazzo.

L’edificio si sviluppa intorno ad un cortile interno abbellito da una fontana in stile rocaille. Nel lato occidentale si trova una torre, costruita nel 1868 dal marchese Camillo De Gregorio, che aveva lo scopo di segnalare tramite bandiere l’avvistamento di cacciagione in movimento nei luoghi circostanti.

Durante la visita si ammireranno le splendide sale del piano nobiliare con soffitti affrescati, pavimenti in maiolica, lampadari in vetro di Murano, collezioni di reperti archeologici e paleontologici, presepi del Matera e la prima macchina fotografica arrivata a Palermo. Molti di questi oggetti appartenevano al marchese Antonio de Gregorio Brunaccini (1855-1930), uomo eclettico appassionato sia di scienze (biologia, botanica, astronomia, archeologia) che di arte (musica, fotografia, teatro). Molti sono stati gli ospiti d’eccezione, amici della famiglia, che hanno soggiornato nel palazzo come Richard Wagner, che suonò un pianoforte a coda presente in una delle sale, e l’ammiraglio Nelson che donò alla famiglia un suo cannocchiale.



Punto di incontro: ore 16.30 davanti Palazzo de Gregorio (via Dell’Arsenale, 132 –Palermo)

Durata visita: 1 ora

Costo visita: 15 euro (compresa visita guidata e ticket di ingresso)

Il tour si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro il 16 marzo al t. 3276678054