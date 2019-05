Una notte al monastero, visita guidata alla chiesa di Santa Caterina d'Alessandria

[In]Visibilia,parole e immagini, suoni del sacro presenta Giorno 24 maggio la visita in notturna al Monastero di Santa Caterina D'Alessandria.

Il percorso guidato alla riscoperta della vita monastica vi permetterà di immergervi in una dimensione suggestiva. Sarà possibile visitare il chiostro, le celle, i matronei e le stupende terrazze con vista su palermo a 360°. Si potranno inoltre ammirare splendidi e preziosi manufatti dell'arte orafa siciliana, in esposizione ancora per poco tempo nell'ambito della mostra "Sacra et Pretiosa".

Durata del percorso 2 h. Permesso di visita € 10.00. 1° Appuntamento per il primo gruppo alle ore 21,00 a Piazza Pretoria. 2° appuntamento per il secondo gruppo alle ore 21,30 a Piazza Pretoria. Qualora il numero di partecipanti non raggiunga il numero minimo di 20 persone, i due gruppi verranno accorpati. Prenotazione obbligatoria.