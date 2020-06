Riparte anche l'Orto Botanico, l'itinerario del sabato mattina alla scoperta di bellezza e storia

Siciliando è pronta a ripartire con un nuovo itinerario all’interno dell’Orto Botanico di Palermo per scoprirne bellezza e storia (appuntamento sabato 13 giugno a partire dalle ore 9). La passione e la voglia di raccontare la Sicilia sono le stesse di sempre, le modalità saranno invece nel pieno rispetto che la nuova fase post Covid 19 impone. La visita dell’Orto Botanico sarà effettuata con un percorso ben delineato in più gruppi, ciascuno da 14 persone. Il costo della visita, che prevede la presenza di un accompagnatore e guida narrante, è di euro 8.50 ed è riservata agli associati di Siciliando. Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni si prega di inviare una mail all'indirizzo SiciliandoStyle@gmail.com.