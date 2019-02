M'illumino di meno, luci spente all'Orto Botanico per un inedito tour tra gli alberi secolari

In occasione della giornata nazionale del risparmio energetico promossa da Caterpillar e da Rai Radio 2 l’Orto Botanico di Palermo aderisce alla iniziativa i “M’illumino di meno” prevista l’1 marzo prossimo.

L’Orto botanico dell’Università degli studi di Palermo, in collaborazione con CoopCulture, spegnerà le luci, promuovendo una visita guidata alla scoperta degli alberi monumentali. Durante questa suggestiva serata a luci spente, l’orto si trasformerà: gli alberi acquisteranno un fascino insolito e con la loro particolare sagoma e i giochi d’ombre, diventeranno figure animate, scure e gigantesche. “Di notte è possibile, inoltre, identificare le piante in base ai profumi e ascoltare i suoni che di giorno sono meno percepiti: l’acqua che scorre, il fruscio delle foglie”, racconta il direttore dell’Orto Rosario Schicchi, guida d’eccezione all’evento. A disposizione degli ospiti, un sistema di lucciole elettroniche, piccole lampade a led, che i partecipanti potranno prendere per orientarsi nel tra i viali del parco. Posti limitati. Biglietto d’ingresso ridotto 4 euro.