"Al tempo del mito", visita guidata al museo archeologico Salinas

Una visita guidata all'interno del Museo Archeologico Regionale "A. Salinas" sito nell'Ex Casa dei Padri della Congregazione di San Filippo Neri all’Olivella, proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura e condotta da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, per riscoprire, attraverso i suoi importanti reperti archeologici - dalle celebri metope dei Templi selinuntini, all'Ariete di Bronzo, alla Pietra di Palermo - la storia della Sicilia.

A corredo, la visita alla mostra "Palermo capitale del Regno. I Borbone e l'archeologia a Palermo, Napoli e Pompei": una dedica ai sovrani borbonici, al loro interesse per l'archeologia, alle scoperte di quel periodo e al legame tra le due capitali del Regno. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 16 presso l'ingresso del museo in piazza Olivella, 24. Il contributo a sostegno dell'iniziativa (comprensivo di ticket d'ingresso e guida turistica abilitata) è di €8 soci Tacus - €10 non tesserati.

La partecipazione è valida previa prenotazione obbligatoria. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. L'evento sarà confermato al raggiungimento di n.20 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di spostare e/o annullare l'evento dando tempestiva comunicazione telefonica.