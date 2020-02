Musei gratis la prima domenica del mese, visite guidate a Palazzo D'Aumale 

In occasione dell’apertura gratuita domenicale il 2 febbraio a Palazzo D'Aumale, a Terrasini, sarà possibile effettuare una visita guidata, a piccoli gruppi, alle collezioni scientifiche naturalistiche. In particolare ci soffermeremo sulla collezione malacologica di Vittorio Emanuele Orlando, per esplorare l’affascinante mondo delle conchiglie, dove fantasia, bellezza, simmetria e funzionalità si fondono armonicamente in una perfetta architettura naturale. Ammireremo le conchiglie del nostro mare, da quelle più comuni alle più rare, dalle più grandi a quelle quasi invisibili a occhio nudo, un universo di forme e di colori alla portata di tutti.

ORARIO DI INIZIO PER CIASCUN TURNO DI VISITA: 10, 11, 12, 15, 16 e 17.