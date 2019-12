I segreti dell'Inquisizione: visite guidate all'ex carcere dello Steri

In occasione delle festività natalizie, Palazzo Chiaramonte Steri organizza "I segreti dell'Inquisizione", ciclo di aperture straordinarie e visite guidate alla scoperta delle ex carceri dell'Inquisizione spagnola, nei giorni e negli orari seguenti: martedì 24/12 dalle 10 alle 15 (ultimo ingresso alle 14); mercoledì 25/12 chiuso; giovedì 26/12: dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18); martedì 31/12: dalle 10 alle 15 (ultimo ingresso alle 14); mercoledì 01/01: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso alle18). La visita ripercorrerà oltre 150 anni di storia, l'attività dell'Inquisizione a Palermo e la vita dei penitenziati che lasciarono prova dei loro patimenti nei graffiti che campeggiano sulle pareti delle celle. Le visite saranno svolte ogni 30 minunti per un massimo di 35 partecipanti per turno. Prenotazione obbligatoria allo 091/23893788.

Palazzo Chiaramonte

Edificato agli albori del XIV secolo, il Palazzo, denominato Hosterium Magnum (edificio fortificato), oggi sede del rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, è l'imponente dimora dei Chiaramonte. Dal 1392 diviene sede della corte regia, sede vicereale, degli Uffici Giudiziari e della Regia Dogana. Dal 1600 è sede del Tribunale e delle carceri dell'Inquisizione spagnola, in attività fino al 1782, che ospita eretici, streghe, negromanti e dissidenti religiosi, in attesa della pena.