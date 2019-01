Turisti inediti nella propria città, visita guidata alla scoperta della Cattedrale di Palermo

Domenica 20 gennaio altra tappa del viaggio in una città del Mediterraneo. Visita culturale della Cattedrale di Palermo e di alcuni siti monumentali limitrofi, alla scoperta della loro storia e delle loro peculiarità artistiche (in cattedrale non è prevista la visita alle tombe, cripta, tesori e tetti). Raduno alle 15.45 ai piedi della statua di Santa Rosalia nell'atrio della Cattedrale. Iniziativa gratuita per gli Associati di Isola Felice (previsto un contributo, a titolo di rimborso spese, di 1,5 euro a persona per i non associati, per i bambini fino a 13 anni non è richiesto alcun contributo economico).