Apertura straordinaria e visita guidata a Palazzo Zingone Trabia

Sul filone degli itinerari del mistero, caratteristici del lato segreto di Palermo, l'Associazione di promozione sociale TACUS Arte Integrazione Cultura propone un'esclusiva visita guidata a Palazzo Zingone, ideata e condotta da Valentina Molozzu, guida turistica autorizzata, venerdì 23 marzo.

Ad accompagnare i visitatori sarà Valentina Molozzu, guida turistica autorizzata e storica dell'arte, attualmente impegnata nello studio dell'apparato iconografico di Palazzo Zingone, che, seguendo il linguaggio iconografico tipico dell'epoca tardo settecentesca, guiderà i partecipanti attraverso un percorso speculare, metafisico e simbolico, tra le sale del palazzo e all'interno della misteriosa Sala Araba, luogo suggestivo e ammaliante che evoca atmosfere surreali.

N.B.: la data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.



**************

RADUNO: Palazzo Zingone Trabia - Via Lincoln, 47 | ore 18:45

DURATA VISITA: 1h

CONTRIBUTO: €12 (comprensivo di ticket d'ingresso e guida turistica autorizzata)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3202267975.