Santa Flavia, visita e brunch al Castello San Marco: tour al "villino" del principe di Mirto

Domenica 16 febbraio alle ore 11 visita e brunch a Castello San Marco di Santa Flavia (via San Marco 90). Una visita straordinaria ad un Castello privato ma ancora abitato dagli eredi dei Principi di Mirto e Conti di San Marco. La famiglia aprirà le sue porte per accogliere eccezionalmente un limitato gruppo di visitatori che potranno terminare l'esperienza con il “brunch” servito nelle antiche scuderie.

Il Castello di San Marco fu edificato nel 1673 come dimora estiva di famiglia, da Vincenzo Filangeri primo Principe di Mirto e Conte di San Marco, gran politico ed esperto militare. Il progetto della nuova costruzione venne affidato all'architetto e frate domenicano Domenico Cirrincione, già artefice del grande Tempio di San Domenico a Palermo. Sfruttando una preesistente Torre di artiglieria cinquecentesca, il Cirrincione realizzò una villa-castello con tanto di ponte lavatoio, feritoie e bastioni angolari a cui aggiunse un grande e scenografico scalone a doppia rampa per accedere al Piano Nobile.

Ancor oggi la Villa-Castello conserva al piano terra un grande vestibolo acciottolato, la cosiddetta "sala della cisterna" attorno a cui sono vari ambienti un tempo utilizzati come scuderia, magazzini e la vecchia cucina con i fornelli a legna e a carbone. Al primo piano si trovano i saloni di rappresentanza con eleganti arredi in stile, volte affrescate, pavimenti in maiolica e l'area privata della famiglia. Attorno al Castello è una grande Corte circondata da alte mura ed interrotte da quattro grandi portali elegantemente decorati ed orientati verso i punti cardinali, da cui da alcuni si ha accesso ai meravigliosi giardini che circondano il Castello tra cui il giardino degli agrumi, la "fruttiera", la segreta “floretta” con piante e fiori profumatissimi, il magnifico e spettacolare giardino roccioso con trentennali colture esotiche e piante tropicali. Sulla Corte insistono alcune altre strutture: un grande locale rustico con esposte le carrozze di famiglia, la chiesetta gentilizia dove ancora si celebra, i vari pozzi per l'approvvigionamento idrico, come quello antichissimo a "castelletto".

Durata della visita dalle ore 11 alle 15. Costo adulti 40 euro a persona, bimbi con adulti: fino a 3 anni gratis, da 3 anni a 12 anni 20 euro cadauno. La visita guidata ai vari spazi della casa privata e dei giardini sarà eseguita dagli attuali Proprietari, i Conti Vincenzo e Daniela Camerata Scovazzo di Casalgismondo. Il Brunch, con posti a sedere, è previsto nelle antiche scuderie e si compone di piatti variegati con degustazione di antipasti, primi e contorni della tipica cucina agreste rivisitata ed ingentilita, accompagnati da vino, acqua, bibite. In ultimo saranno i dolci della tradizione siciliana, accompagnati da un buon caffè. I prodotti usati saranno quelli del loro orto biologico privato. La visita al Castello San Marco sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di condizioni meteo avverse la visita sarà rinviata a nuova data.