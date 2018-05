Degustazioni, animazione e musica: a Termini torna "Vinorum"

Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna il Vinorum a Termini Imerese organizzato dall'Associazione Culturale "Iauru e Duci". Due giorni di degustazioni, gastronomia, live music, animazione per bambini, workshop, dibattiti e tanto altro ancora. Vinorum è stato inserito all'interno del programma di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e quest'anno vedrà la collaborazione di Trenitalia che pubblicizzerà l'evento in tutte le stazioni., i treni e le biglietterie regionali. Per tutti i visitatori che arriveranno a Termioni Imerese con il treno sarà presente una navetta gratuita da e per il lugo dell'evento.

Il programma delle due serate:

Venerdì 25 maggio, dalle ore 18

- Degustazione vini regionali a cura delle cantine partecipanti

- Degustazioni salumi e prodotti caseari

- Gastronomia locale

- Visite guidate a cura degli alunni del I.C.S. Balsamo-Pandolfini (16:30-18:30)

- Wine Tasting "Un tramonto diVino" a cura dell’assaggiatore ONAV ed esperto di vini D.O Giuseppe di Marco

- Animazione per bambini a cura di "Jobel"

- Esposizione vignette concorso nazionale VINACRIA

- Dalle 21:00 alle 21:45 Dibattito sul rapporto fra il vino e il cibo di strada con il giornalista Rosario Ribbene e l’assaggiatore ONAV ed esperto di vini D.O. Giuseppe di Marco, modera il giornalista Michelangelo Nasca

- Assegnazione premio Vinorum 2018

- Live Music con Riccardo Simoncelli!

Sabato 26 maggio, dalle ore 18

- Degustazione vini regionali a cura delle cantine partecipanti

- Degustazioni salumi e prodotti caseari

- Gastronomia locale

- Visite guidate a cura degli alunni del I.C.S. Balsamo-Pandolfini (16:30-18:30)

- Wine Tasting " Calici di Sicilia" a cura del Dott. Gaetano Prosperini, responsabile per la Sicilia del Centro Tecnico Nazionale Fisar

- Animazione per bambini a cura di "Jobel"

- Premiazione vignette del concorso nazionale VINACRIA con una giuria d'eccezione presieduta dal giornalista/vignettista de "La Repubblica" Marco De Angelis

- Live Music con i “Chiusa Parentesi”.

