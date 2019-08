Vido Musso Jazz festival, al Castello di Carini la terza edizione della rassegna musicale

Il 9, il 10 e l'11 agosto si svolgerà a Carini, nelle terrazze del Castello, la terza edizione del Vido Musso Jazz festival, rassegna musicale intitolata al grande sassofonista americano nato a Carini e divenuto jazzista di grande fama.

Il 9 agosto si esibirà Giuseppe Urso Trio e sarà ospite della serata Joyce Elaine Yuille, cantante americana che vanta numerose collaborazioni con artisti del calibro di Ron, Paolo Conte, Gloria Gaynor e Randy Crawford. Il 10 agosto sarà il turno di Francesco Buzzurro, considerato uno dei migliori chitarristi della scena internazionale. L'ultima serata vedrà protagonisti alcuni gruppi palermitani che hanno vinto premi jazzistici nazionali ed in particolare Jack in The Box, Kimigrana e Gnu Trio. L'evento è promosso dagli Assessorato Attività culturali e Spettacolo in collaborazione con l'Accademia Musicale Mediterranea.