La forza delle donne in un videoclip: ciak per tutte, si gira alle Mura delle Cattive

Domenica 25 Novembre appuntamento alle ore 10, presso le Mura delle Cattive, per tutte le donne che vorranno contribuire alla realizzazione di un video clip che si pone come obiettivo quello di ricordare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, contrapponendo al simbolo del colore rosso che ricorda le ferite subite, la varietà di colori che rappresenta la forza di tutte le donne. L'idea di Simona D'Angelo, prevede per questo appuntamento, una semplice coreografia sulla canzone dal titolo : "La faccia delle donne" di Vasco Rossi e gli Stadio, da realizzare sulle scalinate in prossimità delle mura delle cattive; possono partecipare donne di tutte le età, che dovranno presentarsi vestite con abbigliamento "colorato". Per coloro che vorranno partecipare ad una lezione gratuita sulla coreografia da realizzare, l'appuntamento è per Sabato 24 Novembre alle ore 12:00 presso La Piccola Accademia dei Talenti via Giuseppe Paratore 17/19 Palermo. La partecipazione è a titolo totalmente gratuito.