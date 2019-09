Video mapping a Monreale di notte, sulla facciata del Duomo la proiezione del sogno di Guglielmo

Sabato 7 settembre dalle ore 21:00, in occasione della festa della Madonna del Popolo, la Basilica Cattedrale di Santa Maria la Nova promuove - in collaborazione con il Comune Di Monreale e CoopCulture - il video mapping “Il sogno di Guglielmo”.

Lavoro realizzato da Odd Agency che in questo ambizioso projection mapping sulla facciata del sito Unesco racconterà la storia del Duomo a partire dal mito fondativo che la riguarda e che vede come protagonista il re normanno Guglielmo II. La performance celebrerà, con il registro epico ed emozionale che caratterizza i lavori dell'agenzia creativa palermitana, l'architettura e i mosaici del prezioso monumento normanno, nonché la sua dedicazione alla Madonna e la potenza del culto mariano nella comunità monrealese.

Cascate di particelle d'oro come tessere di un mosaico percorreranno il prospetto del duomo in un emozionante racconto per immagini e suoni che rimarrà a lungo nella memoria degli spettatori. Il videomapping sarà preceduto alle 20:45 dalla rievocazione del sogno e della consegna della cattedrale ai monaci benedettini da parte di re Guglielmo, performance realizzata dalla compagnia dei normanni.

Sarà un’esperienza unica, che coinvolgerà il grande pubblico, anche i più piccoli, che saranno così stimolati e incuriositi dalla storia e dalla bellezza di un sito unico al mondo.