Viale della Libertà si trasforma in una passerella, la sfilata di moda a cielo aperto

Cinquanta modelle, 100 metri di tappeti persiani in un’area complessiva di 1.000 mq. E’ Viale della Libertà Fahion Show, sfilata di moda che trasformerà domenica 6 ottobre una delle strade simbolo della città in una grande passerella per una sfilata di capi di alta moda.

Dalle 19.30 alle 21, da Piazza Croci a via Siracusa, la corsia centrale di via della Libertà (chiusa chiaramente al traffico) ospiterà per la seconda volta quest’anno (dopo l’evento dello scorso giugno) un evento unico nel suo genere. La sfilata, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo, è organizzata da Antonello Blandi comunicazione, mentre il direttore artistico è Luca Lo Bosco con #LLB Team. La regia moda è di Roberto Capone ed a presentare l’evento sarà Ottavio Amato.

L’ingresso (a partire dalle ore 18.30) è ad inviti (posti a sedere numerati e riservati con black invito, posti in piedi riservati red invito), ma tutti, dai bordi della strada, avranno la possibilità di assistere a Viale della Libertà Fashion Show.