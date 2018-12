"La parola si è fatta carne", a Cefalù parte la via dei presepi per tutto il Natale

L'8 dicembre, alle ore 19.30, partirà, a Cefalù, "La Via dei Presepi - La parola si è fatta Carne", un suggestivo percorso che consentirà ai visitatori di ammirare la bellezza dell'arte presepiale in una Cefalù da scoprire. Il progetto, fortemente voluto dalla Diocesi e dalla Pro Loco di Cefalù, è patrocinato dal comune di Cefalù e vede la collaborazione dell'IISS "Jacopo del Duca Diego Bianca Amato".

Più di cinquanta le opere allestite per l'occasione. Si potranno ammirare chiese solitamente non accessibili, cripte, chiostri, il museo dei pupi siciliani, vicoli suggestivi, il palazzo Vescovile e poi ancora il Circolo dei Galantuomini, il Palazzo di Città, la casa del Barone Madralisca ed il complesso che ospitò prima un convento e poi il carcere della Città. All'interno del percorso anche una mostra di Presepi diocesana, una collettiva che rappresenterà le realtà culturali dei diversi comuni della Diocesi, mettendone in luce peculiarità e tradizioni. Le opere rimarranno esposte da sabato 8 dicembre a domenica 5 gennaio. E' possibile scaricare la mappa sul sito www.prolococefalu.it oppure utilizzando il QRcode che si troverà sulla segnaletica del percorso e sui manifesti a Cefalù.