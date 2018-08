"La via del sacro", passeggiata sotto le stelle a Polizzi Generosa

Nell’ambito della manifestazione “Un’estate con SiciliAntica” e “Notte Sotto le Stelle-Notte Bianca Polizzi Generosa”, si terrà sabato 11 agosto da piazza Matteotti alle 21 la “passeggiata sotto le stelle, la Via del Sacro”.

L’evento intende far conoscere il tessuto artistico-culturale che si trova all’interno del nostro centro abitato. Appuntamento in Piazza Matteotti alle ore 21.00 per la presentazione della Sede Locale SiciliAntica di Polizzi Generosa ed a seguire avrà inizio la passeggiata con partenza da Piazza Matteotti e visita della Chiesa del Carmine, in seguito visite delle chiese che si trovano all’interno dei Quartieri Santa Maria Maggiore e San Nicolò de Franchis nel seguente ordine: Chiesa Madre, Chiesa di Santa Maria delle Grazie o Badia Nuova, Chiesa di San Nicolò de Franchis, Chiesa di Santa Margherita o Badia Vecchia, Chiesa dell’Annunziata.

La manifestazione si concluderà in Piazza Turati dove i visitatori potranno degustare il nostro dolce tipico “Sfoglio” inventato dalle monache benedettine nel lontano XVII secolo.