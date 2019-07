Verdello Fest, a Bagheria torna la gastronomia d'eccellenza all'insegna del gourmet

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna per il terzo anno a Bagheria il "Verdello Fest". Appuntamento da venerdì 2 a lunedì 5 agosto al Village in Corso Umberto I° con la manifestazione promossa dall’Associazione La Piana d’Oro, dalla Pro Loco Bagheria Città delle Ville e dalla Confraternita Patriarca S.Giuseppe, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Bagheria e con il sostegno del Consorzio APO Sicilia.

Un ritorno in grande stile che vedrà un ricco programma per sottolineare l’eccellenza del limone Verdello. I visitatori potranno degustare le prelibatezze del territorio, quali il gelato e la granita al limone Verdello, oltre alle numerose eccellenze gastronomiche siciliane come: lo sfincione bianco di Bagheria, i coppi di fritti sia di mare che di verdure, pane e panelle, pane con milza, focaccia con ricotta, arancina bomba al limone, panino con mortadella e porchetta, panino con hamburger, pani cunsatu, pizza agli aromi del limone verdello, salumi al limone verdello etc.

Non mancheranno i momenti di intrattenimento e divertimento per adulti e bambini con vari spettacoli. Novità di quest’anno le attività culturali che vedranno attorno al tavolo esperti del settore, giornalisti e illustri chef. I temi dell’edizione 2019 saranno due: la sostenibilità ambientale della produzione del limone Verdello di Bagheria e il recupero della memoria dell’identità contadina. Il momento clou della manifestazione sarà la serata gourmet che si svolgerà lunedì 5 agosto a partire dalle ore 20.00 nell’incantevole location di Palazzo Butera.