Sanlorenzo si colora di verdello, al Mercato il limone di Bagheria per l'anteprima della festa

Buccia liscia e inconfondibile colore verde chiaro, con un alto livello di acidità, quasi senza semi e con un profumo inebriante. È il limone verdello di Bagheria, gioiello dell’agricoltura locale in grado di generare piatti e pietanze gustose. Sarà proprio lui il protagonista della giornata di domenica 16 settembre a Sanlorenzo Mercato, per l’Anteprima della seconda edizione del Verdello Fest (che si svolgerà a Bagheria, il 29 e 30 Settembre).

Per l’occasione, al Mercato sarà presente una storica pasticceria bagherese - il Bar Ester - che presenterà tre pietanze speciali: il gelato al limone Verdello con la preparazione artigianale, la classica granita al limone e, per il salato, il calzoncino fritto con acciuga al limone dell’azienda di trasformazione ittica Balistreri Girolamo di Aspra, un tipico prodotto della rosticceria palermitana rivisto e rielaborato, con una forte connotazione legata al territorio. Durante l’intera giornata si potrà assistere alla preparazione del gelato direttamente dalla materia prima con dimostrazioni e degustazioni in giardino. Si potrà, tra l’altro, acquistare il limone verdello, fornito dall’associazione dei Produttori limonicoli Apo Sicilia, direttamente nei banchi dell’ortofrutta del Mercato.

La seconda edizione del Verdello Fest è organizzata dall’Associazione La Piana d'Oro insieme alla Pro Loco “Bagheria Città delle Ville”. Si tratta di un grande evento inerente la valorizzazione del limone verdello che coinvolgerà direttamente i produttori locali per valorizzare le bontà e le prelibatezze ottenute dalla lavorazione del limone, nei settori della ristorazione, della pasticceria, della gelateria e delle essenze liquorose. L’obiettivo strategico, attraverso l'organizzazione di un evento che leghi la storia, la tradizione, la memoria collettiva ai vari settori della vita economica e culturale della Città, è il rilancio del limone verdello come simbolo dell'identità territoriale nel tentativo di attivare micro-filiere produttive virtuose.

Il limone verdello deriva da una particolare tecnica di coltivazione, che permette di forzare la pianta a fiorire e dare i frutti nel periodo da maggio a settembre. È comune in cucina perché si sposa con molti alimenti, soprattutto piatti a base di pesce, ed è particolarmente adatto per il consumo allo stato fresco. È usato in molte dissetanti bevande “estive” a base di succo di limone e per la preparazione delle tipiche “granite al limone”; inoltre è utilizzato per la preparazione di liquori, come il limoncello.