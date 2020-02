Mercato del Capo, nell'ex scuola Ugdulena il veglione di Carnevale

Il gruppo Masci Pa 3 (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) ha avuto in concessione la sede della ex scuola Ugdulena che si trova al Capo in via Mura S.Vito. Il loro intento è di sottrarre questa importante struttura all'abbandono e di restituirlo alla fruizione della città. Il loro progetto prevede svariati usi: l'apertura del cortile e di alcuni ambienti per i ragazzi del quartiere (doposcuola, laboratori, etc). La realizzazione di un Ostello della gioventù, in particolare per ragazzi scout e non solo. La creazione di un Museo dello Scoutismo e tanto altro. Tutto questo costa, ma nello stile scout, in attesa di finanziamento più sostanziosi, si sono sbracciati e stanno cercando di autofinanziarsi. Per questo la realizzazione di questo evento di autofinanziamento: un Veglione di Carnevale che si svolgerà lì, presso l'ex scuola Ugdulena, martedì grasso 25 febbraio a partire dalle ore 21,00. Il biglietto è di €5,00 a persona e prevede, una consumazione fredda, una bevanda e la partecipazione all'estrazione di un premio a fine serata. Non è necessaria la partecipazione in maschera ma chi vuole può farlo.