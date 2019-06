L’Unlocked Music Festival riapre il Velodromo: si balla nel segno della legalità

Dalla trap alla dance nel segno della legalità. Per la prima giornata dell’Unlocked Music Festival Musica & Legalità, il progetto ideato da Valeria Grasso, a salire ieri sul palco del Velodromo Paolo Borsellino, riaperto dopo 6 anni per l'occasione, sono stati Capo Plaza, l’idolo dei teenager che con la sua musica rap ha conquistato il pubblico, gli Eiffel 65, gruppo leggenda della musica eurodance che con il suo frontman Jeffrey Jey ha fatto ballare tutti sulle note di “Blue da ba dee” e “Move your body”, e infine Gigi D’Agostino, vera e propria leggenda e icona anni Novanta che con la sua musica ha portato tutti indietro nel tempo.

"Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Finalmente il Velodromo Paolo Borsellino - commenta il sindaco Orlando - torna fruibile. Dopo 6 anni Palermo torna ad avere uno spazio pubblico adatto ai grandi eventi musicali. I lavori continuano. Un'altra rinascita dopo gli anni dell'abbandono in cui lo abbiamo trovato". La due giorni prosegue oggi, dalle 13 all'una.