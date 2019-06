Gigi Dag, Eiffel 65, Capo Plaza e anche Fisher: Unlocked Music Festival al Velodromo

Sabato 8 e domenica 9 giugno l'Unlocked Music Festival Musica & Legalità tiene a battesimo la riapertura del Velodromo Paolo Borsellino. L'evento, per i contenuti e i valori che porta sul palco, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute.

Ad aprire la serata inaugurale sarà il video-racconto prodotto dall’agenzia Just Maria “Unlocked Festival Gangs”. Il video racconta le ore che seguono l’inizio del festival, alcune gang sfilano in giro per la Sicilia incontrando le altre: l’obiettivo è dimostrare di essere i più cool. I passi in slow motion sono una citazione ai film di genere americani, il rimando alle “gang”, come alle associazioni mafiose, è un messaggio ai giovani che si traduce in una rinascita, diventando emblema di valori positivi. C’è il gruppo dark appassionato di techno berlinese che cammina in un tunnel sotterraneo. Ci sono i “fighetti” super glamour a bordo di una decapottabile. Ci sono gli sporty, con la fissa per l’abbigliamento sportivo che camminano intorno ai campetti di basket urban del loro quartiere. E ci sono i Millenial hip hop, con abbigliamento oversize, che vanno in giro tra i tetti della città.

Il programma

8 giugno

Gigi D’Agostino

Gigi D’Agostino, nome completo Luigino Celestino Di Agostino, noto ormai come Gigi Dag, è un dj e produttore discografico italiano. Autore principalmente di musica dance, dopo le prime esperienze come dj alla fine degli anni Ottanta, nel 1994 debutta con il primo singolo in vinile, “The mind’s journey”. Con una carriera pluri decennale alle spalle, dischi di platino e stile eccentrico, è oggi uno degli artisti più apprezzati dal grande pubblico italiano.

Capo Plaza

Tra i nomi più in vista nella scena trap italiana, Capo Plaza ha solo 20 anni ed è già tra gli idoli dei giovani ma anche di coloro che adolescenti non lo sono più da un bel pezzo. Nato e cresciuto a Salerno dove dal 2011 inizia a scrivere rime, la sua storia professionale però comincia sul web due anni più tardi quando inizia a condividere le sue prime canzoni sul suo canale YouTube. È il 2016 quando conquista il disco di platino con il singolo “Nitida”.

Eiffel 65

Chiunque ha almeno una volta ballato sulle note del loro più grande successo e chiunque, almeno una volta, ascoltandoli è tornato indietro nel tempo. Il brano è “Blue Da Ba Dee” e loro sono gli Eiffel 65, uno dei gruppi musicali eurodance più celebri al mondo. Nato nel 1998, il gruppo è oggi composto dal musicista Maury e dal front-man Jeffrey Jey, anche se inizialmente nel team c’era anche il disc jockey Gabry Ponte.

9 giugno

Fisher

Con una nomination come miglior disco dance ai Grammy Awards e agli Aria Music Award il producer australiano Paul Nicholas Fisher, noto semplicemente come Fisher, è oggi uno degli ambassador della musica techno più interessanti sul panorama mondiale. Dopo una carriera da surfista professionista e un’esperienza nel duo di Djs Cut Snake, dal 2017 inizia il suo percorso da solista con il singolo “Ya Kidding”, scalando le più importanti classifiche internazionali.

Nicole Moudaber

Figura misteriosa nel panorama della musica elettronica, prima ambasciatrice della cultura clubbing a Beirut, Nicole Moudaber è stata la prima a portare in una città appena dilaniata dalla guerra e dall’odio religioso i top dj di metà anni novanta. Ribattezzata come “The queen of dark house”, si è presto affermata come dj e producer di talento. Nonostante la breve carriera ha già inanellato produzioni su etichette di grande prestigio e nei migliori club di mezzo mondo.

Dubfire

All’anagrafe è Ali Shirazinia, ma ai più è comunemente noto con il nome d’arte Dubfire, uno dei più celebri dj techno iraniani. Prima della sua carriera da solista, Dubfire è stato la metà del duo quattro volte vincitore del Grammy Award, Deep Dish. Il suo stile musicale tuttavia è notevolmente diverso da quello del suo compagno artistico, caratterizzato invece più dalla musica techno che dalla progressive house.

Wade

Ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica elettronica nel 2011, ispirato da tech e deep house e i suoi potenti brani distinti da basse frequenze animano oggi i più prestigiosi dancefloor mondiali. Nello stile di Juan Carlos Cruz Lopez, in arte Wade, s’incontrano tech house e dub techno con alcuni tocchi old school e percussioni brillanti. Wade ha portato la sua musica in tutta Europa e nel del 2018 è entrato nel Beatport Tech-House top100 24 volte.

Carlo Lio

Dj, produttore e anche business man. Dopo aver collaborato con Nathan Barato per creare Rawthentic Music, Carlo Lio ha battuto numerosi successi sulla piazza locale ma soprattutto internazionale. Il suo stile unico, all’insegna del groove inesorabile, è ipnotico e tecnologico al tempo stesso. La sua tech-house è d’ispirazione a moltissimi sound della scena come Dubfire, Marco Carola, Carl Cox e Loco Dice.

Othelloman

Rapper e visionario, Othelloman è il personaggio alter ego di Salvatore Petrotta Reyes. Autore, presentatore radiofonico, rapper, dj e produttore musicale entra nelle scuole e nelle università con le sue conferenze concerto e da buon palermitano lotta contro tutte le mafie.

Daniele Travali

Palermitano di nascita, dj nel Dna, Daniele Travali nutre una passione profonda per la musica da oltre 10 anni. Dallo stile tech-house con influenze latine e deep house, ha suonato al fianco di dj internazionali come Erick Morillo, Roger Sanchez e Jeff Mills.

Cristian Viviano

Musicista autodidatta, dj e producer, Cristian Viviano è un artista poliedrico che si appassiona da giovani alla cultura funky. Dal 2000 ha suonato in molti club in giro per il mondo come al Cocoricò, al Pacha, al Blue Marlin di Ibiza e allo Scorpios di Mykonos.