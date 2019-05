Una stanza per l'editoria da camera, degustazione gratuita di prodotti tipici madoniti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Prof. Guido Giannici - docente in pensione, editore per diletto - sarà ospite da Madonieat, Palazzo Butera, e tratterà il tema: “Una stanza editrice per l’editoria da camera”.

La sua passione è iniziata stampando in casa - per sé e per gli amici- alcuni testi scovati in rete. Per ciascuna pubblicazione ha studiato dimensioni, impaginazione, corpo di stampa, copertina, grammatura della carta, affiancandovi -successivamente - anche qualche piccola opera grafica ispirata al testo stampato, ma sempre utilizzando attrezzature artigianali modificate personalmente. Da qui è nato un marchio editoriale che ne ha dato uno standard stabile e formale alle pubblicazioni in collana. Tra i libri pubblicati anche "Rapporto del viaggio alle Madonie" con degustazione gratuita di prodotti tipici durante l'evento.