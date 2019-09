Una pizza per un sorriso, pomeriggio speciale per i bambini di Isnello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Una Pizza per un Sorriso" in piazza Peppino Impastato ad Isnello. La Federazione nazionale Pizzaioli e Lorenzo Aiello regalano una giornata speciale ai ragazzi del Comune del Palermitano dando, ancora una volta dimostrazione della bontà delle loro manifestazioni. Un pomeriggio dedicato ai numerosi ospiti che si sono cimentati nel preparare le pizze, che poi hanno messo in forno e assaggiato insieme a tutti coloro che hanno partecipato.

“Una giornata così - dice Lorenzo Aiello - ridà la voglia di vivere a tutti coloro che amano spendersi per gli altri, questi ragazzi presenti oggi sono la dimostrazione di quanto certe distanze debbano essere superate. Ringrazio ogni singola persona che ho invitato, tutto lo staff, il fotografo Giuseppe Mazzerbo Capo Pippo, Carmelo Pantano per Ficarazzi Blog".