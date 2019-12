All'istituto geriatrico "Sereni Orizzonti" va in scena una pizza per un sorriso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Antonio Grimaldi, direttore della struttura Geriatrica "Sereni Orizzonti", in via Messina Marine 431, in collaborazione con Lorenzo Aiello, campione mondiale della pizza, consigliere nazionale Fip "Federazione italiana pizzaioli" nonché ideatore di questo magnifico progetto, ha pensato di regalare agli ospiti della struttura e ai loro operatori un lunedì mattina di solidarietà. Il progetto a titolo gratuito prende il nome di Una pizza per un sorriso proprio per regalare momenti di gioia a chi purtroppo vive nella sofferenza. Lunedì 30 dicembre dalle 10 tra pizze, musica, balli e tanto divertimento si saluterà il 2019 sperando che l'anno in arrivo porti gioie come queste.