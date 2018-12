Tutti al parco "Morvillo" per la manifestazione "Una fiaba per natale"

Quest’anno a Natale a Palermo si regalano fiabe ai bambini! Si, proprio così, e non fiabe qualunque, ma fiabe speciali, come le persone che le hanno inventate. Durante la manifestazione “Una favola per Natale” che avrà luogo presso il nuovo parco della legalità “Francesca Morvillo” in via Rosina Anselmi il 23 Dicembre, avrà luogo lo spettacolo di marionette realizzate dagli ospiti dell’Alzheimer Caffè di Palermo con una storia incredibile.

La manifestazione, promossa dalle Associazioni Scruscio, La Grande Famiglia Onlus e AFA familiari Alzheimer Palermo, prevede una intera giornata dedicata a laboratori artistici per bambini, con la realizzazione di cartoline pop-up di Natale, la tombola solidale animata, l’angolo della posta di Babbo Natale e la raccolta di libri di fiabe per bambini per la realizzazione della “biblioteca itinerante” da regalare ai bambini che frequentano il parco. L’iniziativa, sposata dalla IV Circoscrizione, rientra nell’opera di riqualificazione urbana del territorio, in un parco rimasto per molti anni abbandonato e incolto e che grazie all’interessamento degli abitanti della zona e alla sensibilità dell’Amministrazione comunale in tema di riqualificazione urbana è diventato uno spazio dedicato ai più piccoli del quartiere.

L’intero ricavato della tombola di beneficienza andrà a sostenere il progetto #memoryplace: laboratori di arte terapia e visite guidate esperienziali per persone affette da Alzheimer. Chiunque voglia contribuire, regalando un libro al parco può farlo recandosi direttamente il giorno della manifestazione donando il proprio libro di fiabe. Così chi andrà a fare una passeggiata nel verde con i propri figli, potrà approfittarne per prendere un libro e iniziare a leggere. Il libro una volta finito di leggere verrà riposto nella cassetta o magari sostituito con un altro così che ce ne siano sempre a disposizione. Il tutto gratuitamente e con un concetto strettamente legato alla legalità.

Chiunque volesse acquistare una cartella solidale per la tombola può farlo direttamente in loco o prenotando al numero 3462112963. Per info e prenotazioni sui laboratori artistici cell.3462112963