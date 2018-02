"Un lampo di genio": performance, laboratori e cantastorie alla Vucciria

Sabato 24 febbraio torna "Un lampo di genio", l'evento promosso dal Comitato Vucciria volto alla rigenerazione del quartiere, luogo ricco e complesso, la cui valorizzazione è di importanza cruciale per la città di Palermo.

In questi mesi, il comitato sta lavorando a fondo sulla partecipazione di tutti i soggetti che abitano la Vucciria, ragionando in un'ottica collettiva che ricerchi il benessere di tutti i cittadini. La terza edizione di Un lampo di genio ha scelto la metafora della formaAzione, parola composta da “forma” e “azione” e che incarna un significato auto-educativo. Una giornata di performance e laboratori che si susseguiranno in diversi palcoscenici del quartiere della Vucciria.

Alle 11 in Piazzetta del Garraffo, il Cantastorie Alfonso Gagliardo racconta ai bambini la canzone dedicata al Genio di Palermo, a cui seguirà l'esibizione del pezzo davanti alla statua. A mezzogiorno l'appuntamento è in Piazza Garraffello con i giochi di strada, per scoprire come costruirli e come giocarci, a cura di Francesco Gramuglia. Alle 12.30 in Piazzetta Appalto si parlerà di costruzione dello spazio con Federico Urso, si esibiranno i ragazzi di Pino Leto, il pugile palermitano campione italiano ed europeo dei pesi superwelter, poi sarà la volta di Luca Mangano con un monologo e del laboratorio di strumenti a cura di Frutti Antichi con Giulia Cancilla. Dopo il pranzo sociale, previsto per le 13.30, un'ora dedicata ai balli popolari. La giornata si chiuderà con la visita al Coccodrillo del Papireto, alle 16 in via Argenteria, per conoscere una chicca di Palermo sconosciuta ai più.