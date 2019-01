Centro sportivo Buon Pastore: "Un campo per 'Los ninòs del mar'"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Appuntamento, il 20 Gennaio, presso il "Centro sportivo Buon Pastore"", per l'iniziativa "Un campo sportivo Los NinòS del Mar" continuando, così, l’impegno della Società Civile Palermitana a favore dei Los Ninos del Mar in Colombia. Si tratta dell'ennesima iniziativa benefica a favore dei Los Ninos del Mar di Ladrilleros che, anche questa volta, coinvolge la sempre più attenta e interrazziale Città di Palermo. La fondazione Colombiana, che vede in Vincenzo Incenzo il principale interlocutore, anche in qualità di Presidente Amarily Lemos, in poco meno di 10 anni ha disegnato un esempio di concreto supporto alla popolazione locale in termini di scolarizzazione e sostegno nella crescita dei più piccoli, nel creare autostima nelle donne loro Madri (e non solo).

I bimbi crescono, diventano ragazzi con istanze precise e, così, nascono il gruppo musicale, il gruppo folk e adesso, soddisfatte le esigenze primarie, arriva anche l’esigenza di costruire un impianto sportivo. Ed in questo sogno la città di Palermo c’è!!! Domenica 20 gennaio, presso i campi sportivi del Buon Pastore, si affronteranno i Team di Calcio a 7 di GNV Grandi Navi Veloci, GDF Comando Interprovinciale, Swift Service e Football Antimafia. L’Evento organizzato da Il Tuareg TO, in collaborazione con Rotaract Club e Rotary Club Palermo Montepellegrino, è finalizzato alla raccolta di fondi per la costruzione dell’ impianto sportivo aperto anche ai ragazzi esterni della Fondazione Colombiana. L’evento si svolge con il patrocinio della FIGC – LND Comitato Regionale.