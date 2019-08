A Santa Flavia si fa scorpacciata di sorrisi, Umberto Smaila torna al Domina Zagarella Sicily

Dopo il successo dello scorso anno, lunedì 12 agosto alle 21 il musicista e showman Umberto Smaila torna al Domina Zagarella Sicily. E' il primo appuntamento del "Ferragosto al Domina Zagarella", che accompagna l'estate 2019 con tre eventi da non perdere.

Il resort sul mare di Santa Flavia, a pochi chilometri da Palermo, è stato totalmente ristrutturato nel 2010 con un investimento di decine di milioni di euro dal gruppo Domina, che possiede tra gli altri il celebre Coral Bay a Sharm el Sheikh. La Smaila's Night inizierà con la cena alle 21, alle 21.15 live music e dalle 23 Umberto Smaila Live Show. E' possibile prenotare cena e spettacolo o solo lo show con ingresso dopo le 23 (0919290438). Un giorno di pausa e poi di nuovo insieme il 14 agosto col Gran Gala di Ferragosto-Dinner Show. Special Guest Fabrizio Voghera e Roberta Bonanno direttamente da "Amici". Alle 21 dinner show con "Royal Buffet" e poi alle 21.30 Live Show (contatti e prenotazioni 0919290438). Infine il 15 agosto "White Party" organizzato da Trenta Club Culture. La festa dell'estate si veste di bianco. Cena a buffet con prodotti tipici siciliani e non solo. Poi spazio alle esibizioni del corpo di ballo del Domina Zagarella e infine tutti in pista coi dj Giulio Galioto e Andrea Spallina. Ingresso per cena (ore 20) e dopo cena (ore 22.30) solo su prenotazione (3299878266 - 3275509191).