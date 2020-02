U2 Night, allo Zyz Pub si respira aria irlandese con la tribute band Walk On

Sabato 8 febbraio alle 22 allo Zyz Pub di Via Divisi si respirerà aria irlandese nel segno degli U2 con un repertorio portato in scena dai Walk On.

I Walk on sono una tribute band palermitana, che dal 2013 rende omaggio a uno dei gruppi più longevi del panorama musicale mondiale, gli U2. In scaletta i maggiori successi della loro immensa discografia, dagli anni '80 ad oggi.