"U2 night" sabato sera allo Zyz pub

Pronti a rivederci per passare un’altra serata all’insegna della musica dei nostri 4 beniamini? Approfittiamo dell’ultima data utile prima delle feste per riunirci e scambiarci gli auguri. Quale modo migliore per farlo! Una scaletta di tutto rispetto sarà pronta per essere cantata e ballata per cui ripassate i brani e vi aspettiamo numerosi, come sempre, sabato 21 allo Zyz Pub di via Divisi a Palermo.