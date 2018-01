Twelfth night concert, la notte per disfare l'albero di Natale sulle note dei Pink Floyd

The Twelfth Night, in Inghilterra, è la notte tra il 5 e il 6 gennaio, durante la quale ci si riunisce per disfare l'albero di Natale e liberare così gli spiriti che vi abitano.

È una notte di magia, di fantasia, di suggestioni da vivere insieme... I Welcome to the Machine la riempiranno con la splendida musica dei Pink Floyd e con qualche "sorpresa" finale per iniziare il nuovo anno alla grande! L'appuntamento è al Cafe 113 a Casteldaccia, dove la buona cucina è di casa e l’accoglienza è quella che si riserva agli amici: potrete scegliere tra i sapori locali e la pizza, passare per un drink e restare fino a dopocena per godere questa serata di musica speciale.

La Band: I Welcome to the Machine nascono nel 2007 con l'intento di creare l'atmosfera giusta per trasmettere al pubblico le emozioni date dalla combinazione di suoni, video, luci ed effetti speciali che caratterizzano l'opera dei Pink Floyd. Un progetto ambizioso che ha condotto i quattro componenti della band lungo un percorso di costante ricerca musicale.