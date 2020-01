Tuttosposa, alla Fiera del Mediterraneo l'appuntamento dedicato al wedding

TuttoSposa è la manifestazione che consente alle coppie di promessi sposi di conoscere ed approfondire le proposte che le grandi Aziende del settore offriranno in Fiera: dalle “grandi firme” degli abiti da sposa al corredo, dall’arredamento alle liste nozze, dagli abiti da cerimonia ai servizi per gli sposi, dai ristoranti più raffinati alle location più suggestive, dal servizio fotografico di tendenza al viaggio di nozze da sogno.

Il punto di forza della manifestazione è, oltre alla durata di nove giorni, la cura dedicata allo spazio espositivo ed all’attenta selezione degli espositori, per fornire ai visitatori la possibilità di contattare contemporaneamente, in uno spazio comodo e funzionale, le Aziende più importanti del mondo del wedding !