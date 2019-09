TuttoSposa, alla Fiera del Mediterraneo torna l'appuntamento dedicato alle nozze

TuttoSposa è la più importante Fiera Sposi che dedica ben 9 giorni al mondo delle Nozze. L'unica manifestazione a Palermo che dedica l'eccellenza del settore "matrimonio" alle coppie di futuri sposi all'interno di uno spazio espositivo ricco delle nuove collezioni 2020 e sorprese esclusive. Una grande manifestazione con espositori specializzati nel settore del Wedding, tutte le Aziende più prestigiose a disposizione dei futuri sposi!

Durante la manifestazione le coppie potranno conoscere, valutare ed approfondire le proposte che il mercato altamente qualificato è in grado di fornire attraverso un percorso fieristico che comprende dagli abiti da sposa al corredo, dall'arredamento alle liste nozze, dagli abiti da cerimonia ai servizi per la sposa, dal servizio fotografico al viaggio da sogno. "TuttoSposa" è la manifestazione creata per i futuri Sposi, dove troveranno i consigli ed i suggerimenti più adatti per rendere indimenticabile il loro Matrimonio.

La più grande Vetrina dedicata alle Nozze all'interno della Fiera del Mediterraneo. E' la Fiera Sposi che garantisce il massimo dell’offerta per tutte le esigenze, un appuntamento immancabile per chi sta organizzando il proprio matrimonio, per chi desidera semplicemente ricevere informazioni su come organizzare una qualsiasi cerimonia e scoprire tutte le ultime tendenze...oltre ad essere un’occasione imperdibile di visibilità per i più importanti operatori di settore!

Tutte le Collezioni 2020. Uno spazio espositivo di ben 5.000 mq con la presenza degli Espositori più qualificati e prestigiosi del settore che offriranno, in una magica atmosfera, tutti i consigli ed i migliori suggerimenti per rendere Unico ed Indimenticabile ogni Matrimonio.

