"Chef per un giorno, la cucina dei Monsù": tour dalle "piazze della grascia" alle nobili dimore

A partire da domenica 1° dicembre, la cooperativa Kòrai - Territorio, Sviluppo e Cultura ci porterà alla scoperta della Piana dei Colli con “Chef per un giorno. La cucina dei Monsù”: un Food & Cooking Tour che dalle “Piazze della Grascia” condurrà il visitatore fino alle nobili dimore settecentesche della Piana dei Colli, in un esclusivo viaggio del gusto tra ‘700 e ‘800 attraverso il cibo. L’evento, che sarà replicato per altri sei giorni a dicembre, è completamente gratuito. L’itinerario è stato progettato dalla impresa culturale Kòrai - in collaborazione con Orsa Consulting, Federazione delle Strade Vino e Sapori Sicilia, Parchi Letterari di Sicilia, Strade del Vino Terre Sicane - nell’ambito dell’Avviso pubblico “Dal Centro alle Periferie” indetto dal Comune di Palermo.

Il fine è promuovere percorsi di turismo esperienziale per la valorizzazione del territorio cittadino ed, in particolare, di aree meno conosciute come le periferie urbane. In questo game tour esperienziale i visitatori avranno l’opportunità di riscoprire la Piana dei Colli, l’estesa pianura posta a nord della città di Palermo, un tempo immersa nella Conca d’oro, dove intorno al ‘700 era diffusa l’usanza di costruire sontuose Ville per il soggiorno estivo delle nobili famiglie palermitane: un cospicuo patrimonio di arte e di storia, oggi da riscoprire. Il percorso di visita esperienziale ci riporterà ai fasti della Palermo tra ‘700 e ‘800, tra paesaggi, architetture, brani di letteratura e le delizie della cucina dei nobili siciliani del tempo.

Durante la visita di ogni monumento, scopriremo le ricette della cucina dei Monsù, i grandi cuochi di casata, di origine francese, che davano un tocco di eleganza ed originalità ai piatti della cucina siciliana. Come in gioco di ruolo, i partecipanti al tour vestiranno per un giorno i panni del Monsù, scopriranno “mani in pasta” i segreti della cucina di un tempo e, divisi in squadre, si sfideranno nel preparare prelibate ricette che poi gusteranno insieme nel Pranzo del Monsù, guidati dal talentuoso e giovane Chef palermitano Marco Piraino, ed in compagnia di ospiti "a sorpresa" d'eccezione. L’itinerario, che si svolgerà nelle giornate dall' 1 al 4 e dal 27 al 29 di dicembre dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per un totale di 7 appuntamenti gratuiti, partirà dal Mercato del Capo dove incontreremo il nostro Monsù che ci guiderà tra gli ingredienti del mercato. Proseguiremo alla volta della Piana dei Colli attraversando vie, luoghi, parchi storici settecenteschi e visitando alcune delle Ville nobiliari dell’epoca, da Villa Niscemi alla Real Casina Cinese, da Villa Corvaia o Villa Alliata Cardillo a Villa Riso, dove si terrà il cooking show con laboratorio di cucina ed il pranzo. “Chef per un giorno” rientra fra le attività in programma nel mese di dicembre a Zeste Hub, il polo culturale, inaugurato a Villa Riso lo scorso 21 giugno, che mira a valorizzare il territorio e a restituire alla città luoghi e spazi dimenticati attraverso la promozione di eventi ed iniziative culturali attorno alle quattro tematiche Territorio, Sostenibilità, Innovazione e Leisure, con il coinvolgimento dei cittadini. La partecipazione al tour è completamente gratuita. La prenotazione al tour è obbligatoria. Per info e prenotazioni: korai@korai.it - www.korai.it/chef-per-un-giorno.