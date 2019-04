Moda a Termini Imerese, il trunk show di Bartolotta e Martorana da Gigante

Simone Bartolotta e Salvatore Martorana, simbolo della nuova generazione di stilisti italiani, ideatori del marchio Bartolotta&Martorana, ambasciatori dello stile siciliano a Milano e negli Stati Uniti, tornano in Sicilia, a Termini Imerese, dove è nato Bartolotta. Per festeggiare, sabato 20 aprile, dalle ore 18,00, ci sarà un trunk show, cocktail party e dj set, da Gigante boutique, diretto dall’architetto Daniela Pagano, in corso Umberto e Margherita 108. Ingresso gratuito con invito. Per inserimento in lista contattare 339/1017488.

Lo stile di Bartolotta&Martorana

L’evento nasce dalla collaborazione tra lo stesso atelier ed il brand che propone una nuova visione di capi dal gusto neoclassico uniti a materiali tecnologici e lavorazioni artigianali. Una techno couture con abiti romantici ma moderni. Le loro collezioni sono viaggi a cavallo di epoche differenti, dagli eroi epici allo stile drammatico, intenso e teatrale di Alexander McQueen. «Volevamo concepire i vestiti come opere d’arte indossabili, che rendano unico ogni momento – spiegano Simone Bartolotta e Salvatore Martorana -. Unica protagonista la nostra donna, una moderna eroina, determinata, coraggiosa e sempre passionale, il cui corpo viene esaltato attraverso linee e trasparenze sempre nuove».

La nuova collezione dai richiami onirici

La nuova collezione della maison, dal titolo “Questo deve essere un sogno”, presenta abiti che richiamano un’atmosfera onirica, in cui sfumature giocose e armoniche ricordano figure misteriose e le protagoniste delle favole. La palette va dall’azzurro al rosa, verde, giallo a esprimere dolcezza e gioia. Applicazioni luminose e ricami tridimensionali impreziosiscono i capi, le sete si affiancano ai tessuti tecnici, le morbidezze ai volumi più sostenuti.

Il matrimonio tra Gigante e Bartolotta&Martorana, un’idea di Daniela Pagano

«Il trunk show vuole andare ben oltre la solita sfilata - ha dichiarato Daniela Pagano, architetto, bridal stylist, consulente wedding, nonché anima di Gigante Boutique -, vuol essere un'occasione per apprezzare l’intera collezione che si ispira ad una donna raffinata ed elegante, sensuale e femminile. Tutti gli abiti rappresentano un esempio di artigianato artistico sartoriale di qualità superiore, capace di stupire e anticipare i tempi».